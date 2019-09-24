Haberler » Güncel » Haber

22 ilde fetö soruşturması: 30 gözaltı kararı (1)

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ tarafından 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının sızdırılmasına ilişkin 22 ilde 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

24.09.2019 14:0522 ilde fetö soruşturması: 30 gözaltı kararı (1)
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında  FETÖ tarafından 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının sızdırılmasına ilişkin 22 ilde 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
2011 yılında yapılan sınavda soruların sızdırıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 22 ilde 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 34 adrese yapılan operasyonlarda 22 kişi yakalanırken,  1 kişinin tutuklu olduğu anlaşıldı. 7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:
------
-Arşiv



Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:03 Görme engelliler futbol milli takımı, avrupa dördüncüsü
17:03 Trump iran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz
17:03 Konya-şehit piyade teğmen fikret dinçer son yolculuğuna uğurlandı-2
17:03 Prematüre bebekleri bekleyen tehlike körlük
17:02 İran'da Mevlana dizisine "fetva" engeli
17:02 Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı
17:02 "Hafter'i saldırıya aldığı silah ve para desteği teşvik etti"