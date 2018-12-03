22. İstanbul Tiyatro Festivali'nin Son Performansı!

1990'ların başlarından beri hip-hop sahnesinin önde gelen isimlerinden Mourad Merzouki'nin koreografisiyle PIXEL, İstanbul Tiyatro Festivali'nin son gösterisi olacak. CCN de Créteil et du Val-de-Marne/ Compagnie Käfig yapımı olan PIXEL, Türk Tuborg A.Ş. gösteri sponsorluğunda, Institut Français Istanbul'un değerli işbirliğinde 3 ve 4 Aralık tarihlerinde saat 20.30'da festivale yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Zorlu PSM Ana Tiyatro'da sahnelenecek.

Video projeksiyonlarının sahnedeki bedenleri sarıp sarmaladığı, gerçek ve sanal dünyanın hayranlık uyandıran bir uyum yakaladığı güncel dans gösterisi PIXEL'in Dijital koreografisi ve kavramsal çerçevesi, dijital sanatları ve canlı sahne sanatlarını birleştiren Adrien Mondot ve Claire Bardainne'ye ait. Gösterinin müzikleri ise güncel dansın aranan bestecisi, Human, Home gibi belgesellerin yanı sıra Van Gogh filminin müziklerinden de hatırladığımız Fas kökenli Armand Amar'ın. PIXEL, ışığın ve dansın sınırlarını zorlayarak, seyirciyi soluksuz seyredeceği bir yolculuğa davet ediyor.