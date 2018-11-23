22 Kasım 2018 Reyting Sonuçları Açıklandı

22 Kasım 2018 Perşembe gecesinin reyting birincisi merakla bekleniyordu. Heyecanla beklenen reyting sonuçları açıklandı. Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye ve Avlu'nun kıran kırana yarıştığı gecenin reyting birincisi Bir Zamanlar Çukurova oldu.

ÇARPIŞMA İLK BÖLÜMÜ İLE EKRANA GELMİŞTİ

Perşembe akşamı yayınlanan Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye ve Avlu dizileri reytinglerde yarıştı. İddialı yapımlardan olan Çarpışma dün akşam ilk bölümü ile Show TV'de ekrana geldi. Geçtiğimiz haftalar da Perşembe akşamlarının birincisi bu sezon yayına başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi olmuştu.

Bir Zamanlar Çukurova

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 11 BÖLÜMDÜR LİDER

Bir Zamanlar Çukurova hemen hemenyayınlandığı günden beri 11 bölümünde de reytinglerde lider çıktı. Bu nedenle hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu ile Çarpışma ve Bir Zamanlar Çukurova adlı iddialı iki yapımdan hangisinin daha fazla reyting aldığı merak konusu olmuştu. 22 Kasım 2018 Perşembe gününün kazananı Bir Zamanlar Çukurova oldu.

Çarpışma

ÇARPIŞMA 10. SIRADA YER ALDI

Reyting sonuçlarına bakıldığında Total'de Bir Zamanlar Çukurova birinci, Avlu dizisi dördüncü, Bizim Hikaye beşinci ve son olarak Çarpışma onuncu sırada geceyi noktaladı. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu gibi isimleri kadrosunda barındıran Çarpışma çok iddialı bir başlangıç yaptı. Ancak izleyiciler alışkanlıklarından ödün vermedi. Saat 20:00'de yayınlanmasına ve reklam arası vermemesine rağmen ilk gecesini istediği gibi kapatamadı.

Avlu

Bizim Hikaye