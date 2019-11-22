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22 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

22 Kasım 2019 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

22.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 06:4522 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

02:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Top 10

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Top 10

08:45 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Özel Röportaj

16:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

17:00 Taraftar

17:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

17:30 Özel Röportaj

18:30 Futbolun Şehirleri

19:15 Süper Lig Top 10

19:30 Maç Önü

20:30 Galatasaray - Medipol Başakşehir

21:15 Devre Arası

21:30 Galatasaray - Medipol Başakşehir

22:30 Süper Lig Maç Sonu


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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