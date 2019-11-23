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22 Kasım 2019 Haberleri

22 Kasım 2019 Manşet Haberleri.

23.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 00:1822 Kasım 2019 Haberleri

İstiklal Caddesi, İpek Tanrıyar, Doğu Akdeniz, İstanbul, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:18 22 Kasım 2019 Haberleri
23:48 Petlas işçileri ellerinde ekmekle iş çıkışı yürüdü
23:46 Kemer yaylalarına bırakılan köpekler ölüm kalım mücadelesi veriyor
23:46 Evinde 10 hayvan besleyen kadın, veteriner hekim olabilmek için 3. üniversiteyi okuyor
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23:39 İçişleri Bakanı Soylu "Yarın Çok Genç Olacak" projeyle gençler ve milli sporcularla buluştu
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
12:14 İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
23.11.2019 02:47:48