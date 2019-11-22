22 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
01:25 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Grup Karş.' Uruguay - Meksika
01:25 Uruguay - Meksika
02:00 Futbol Aklı
02:30 Aktüel Futbol
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 Almanya Bundesliga Özetler
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Spor Atlası
05:30 Premier Futbol
05:30 Spor Kitaplığı
05:35 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 TFF 1. Lig Panorama
09:50 Takvim Yaprakları
09:50 Efsanelerin İzinde
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Set Sayısı
12:15 Lig Raporu
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Panorama
13:55 İngiltere Premier Lig Panorama
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 Gündem Futbol
15:10 Almanya Bundesliga Özetler
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
16:00 Lig Raporu
16:30 1. Lig Gündemi
17:20 Spor Atlası
17:25 Takvim Yaprakları
17:30 Spor Akşamı
18:15 Süper Lig Panorama
18:20 Süper Lig Goller
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
20:00 Spor Ana Haber
20:30 Futbol Anadolu
20:30 Dakika Skor
22:00 Aktüel Futbol
22:15 Stadyum