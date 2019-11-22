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22 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı

22 Kasım 2019 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

22.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 06:4522 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:10 Kanıt

03:30 Kadın Dokunuşu

03:30 Rehber

04:30 Beni Takip Et

06:00 Şöhretin Bedeli

07:00 Geçmişin Gölgesinde

08:30 Çocuklar Duymasın

10:30 Yaprak Dökümü

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:45 Beni Takip Et

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

23:30 Kanıt


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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