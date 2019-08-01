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22 kez sevgilisini bıçaklayan kişi, Haluk Levent'in çağrısından sonra tutuklandı

Yeniden birlikte olma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından 22 kez bıçaklanan genç kız, cezaevinden tahliye olan sevgilisinden korktuğu için Haluk Levent ve ekibinden yardım istedi. Genç kızın yardım çağrısından sonra zanlı tekrar tutuklandı.

01.08.2019 09:43
22 kez sevgilisini bıçaklayan kişi, Haluk Levent'in çağrısından sonra tutuklandı

Antalya'da oturan 23 yaşındaki Sevgi Çetinkaya , yeniden birlikte olma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı İrfan Kansu tarafından 22 kez bıçaklandı. Kansu'nun 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini, itiraz üzerine yeniden tutuklandığını söyleyen Çetinkaya, "Karar duruşmasında beraat edeceğinden korkuyorum. Cezadan kurtulursa ilk bulacağı kişi benim. Artık adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Çetinkaya, sosyal medya hesabından Haluk Levent ve ekibinden yardım istedi. Genç kızın çağrısı üzerine harekete geçen Haluk Levent ve AHBAP'ın avukatının girişimiyle zanlı tekrar tutuklandı.

GÖRÜŞME TALEBİNİ REDDETTİ

2017 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümü'nde öğrenim gören Sevgi Çetinkaya, aynı üniversitenin Mühendislik Bölümü öğrencisi İrfan Kansu ile kısa süreli birliktelik yaşadı. İrfan Kansu'dan ayrılan Çetinkaya, K.Y. ile görüşmeye başladı. Ayrılığı kabul etmeyen İrfan Kansu, Çetinkaya'yı defalarca arayarak yeniden görüşmek istediğini söyledi. Ancak Çetinkaya bunu reddetti.

13 BIÇAK DARBESİNİ DE ÇANTASI ENGELLEDİ

Çetinkaya, 19 Ağustos 2017 tarihinde çalıştığı alışveriş merkezinden saat 22.30'da erkek arkadaşı K.Y. ve kız arkadaşı E.Ş. ile birlikte evine gitmek için ayrıldı. Yolda yürüyen Çetinkaya ve arkadaşları Atatürk Bulvarı üzerinde İrfan Kansu'nun saldırısına uğradı. Çetinkaya, K.Y. ve E.Ş. çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Saldırgan, Çetinkaya'ya 35 bıçak darbesi savurdu. Darbelerden 22'si sırtına ve göğsüne isabet eden Çetinkaya, can havliyle kendini korumak için kol çantasını bıçağa siper etti. Çantadaki izlerden, 13 bıçak darbesinden de kurtulduğu ortaya çıkan Çetinkaya, ağır yaralı hastaneye götürüldü.

İrfan Kansu ise bir hafta sonra Hatay il sınırında yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İrfan Kansu cezaevine gönderildi.

AĞIR CEZADA YARGILANIRKEN TEHDİT MEKTUPLARI GÖNDERDİ

İç kanama nedeniyle iki kez ameliyat edilen ve bir ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Çetinkaya, sağlığına kavuşunca taburcu edildi. İrfan Kansu ise aynı yıl içerisinde Kütahya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından yargılandı. İrfan Kansu yargılama sürecinde, iddiaya göre cezaevinden Sevgi Çetinkaya'nın evine tehdit mektupları gönderdi.

CEZA BEKLERKEN TAHLİYE GELDİ

Üniversite eğitimini tamamlayan Sevgi Çetinkaya, vücudundaki izlerle hayata tutunmaya çalıştı. Yaşadığı acıları unutmaya çalışan Sevgi Çetinkaya, geçen 18 Temmuz'da görülen duruşmada İrfan Kansu'ya verilen tahliye kararıyla büyük şok yaşadı. 2 yıllık yargılamada ceza beklerken saldırganın tahliyesiyle korkulu günleri yeniden yaşamaya başlayan Sevgi Çetinkaya, sesini duyurmak için çare aradı.

HALUK LEVENT VE AVUKATI DESTEK ÇIKTI

Sosyal medya hesabından sanatçı Haluk Levent'e yaşadıklarını anlatıp destek isteyen Çetinkaya'ya, Levent kayıtsız kalmadı ve avukatı Tugay Özcan'a yönlendirdi. Dosyayı incelemeye alan Avukat Özcan, tahliyeye itiraz ederek saldırganın yeniden tutuklanmasını ve davanın bu şekilde görülmesini talep etti. İtiraz sonrasında saldırgan İrfan Kansu bir hafta içerisinde yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇANTADAKİ DEODORANT ŞİŞESİ DAHİ PARÇALANMIŞ

Yerinde bir karar beklerken tahliyeyle umudunu yitirdiğini belirten Sevgi Çetinkaya, olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve ağır tedavi gördüğünü söyledi. Hala uyku sorunları yaşadığını anlatan Çetinkaya, "Tam hayatım düzene girecekken tahliye edilince beni öldürecekmiş korkusunu yeniden yaşamaya başladım. İşlerin bu noktaya gelmesi beni çok yıprattı. Ben bunları yaşamak zorunda mıydım? Karar duruşmasında beraat edeceğinden korkuyorum. Cezadan kurtulursa ilk bulacağı kişi benim. Toplamda 35 bıçak darbesi vurdu. Deri çantamla kendimi korumaya çalıştım. 13 bıçak darbesi çantamda kaldı. Çantamın içindeki deodorant şişem bile parçalandı. Artık adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu kadar kolay dışarı çıkmamalı bu kişiler" diye konuştu.


Çetinkaya, Antalya, Magazin, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (17)
DJ BORİS BREJCHA: BURADAN DİKKATİNİZİ ÇEKERİM VE YETKİLİLERE DE. BU ANTALYA''NIN HAKİMLERİ VEYA HAKİMİ , NE ZAMAN HABER OKUSAM İLK DURUŞMADA SALIVERİLİYOR BURADA BİR İBNELİK VAR YA DA GÜZEL RÜŞVET ALIYORLAR. , GECEN DE BİR 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ DAVASI VARDI İLK DURUŞMADA BIRAKTI. , VE BUNU GİBİ DAHA ÇOK VAR . ARAŞTIRILSIN. CİDDİYİM.
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DJ BORİS BREJCHA: AVUKATIN ELİNDEN ÖPÜYORUM. SEVGİLER SAYGILAR.
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ASİL: Bu kızın amacı ünlü olmak.ve gerçekler çok farklı olayı yakından bilen biri olarak yazıyorum. Bu kız ırfan Kansu nun imam nikahlı karisyken başkasıyla onu aldattı.aynı anda ikisini de idare eden biri burda mağdur rolünü oynuyor ki gözü gören her kes az çok anlamıştır. Irfan hediyelerle süpriz yapmak icin kutahya gittiğin de onu başkasıyla görüp kendini kaybediyor ve maalesef bu olay gerçekleşiyor. Irfan kansu çok pişman olup çıktıktan sonra işlerine yönelmiş durumdayken burda bu yalanlarla mağdur rolüne burunen kadın onun peşini birakmayip yalan iftiralarla sosyal medyada tepki toplayıp bu yolla unlenme çabasindadir.ne olur her mağduru oynayana kanmayın. Asıl mağdur gencecik yaşında bunlara maruz kalan irfandi.hayatında bir karıncayı bile ezmemiş bir insan, tek günahı böyle bir kadıni sevmek olan ırfanin elindeki bıçağı da sevgi çetinkaya vermiştir. Bir insan sevdiğine nasıl bıçak hediye eder bunu anlamış degilm.biraz empati lutfenn. Gerçekleri o zaman anlayacaksınız emin olunn
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DİYARBAKIRLI ASİLE CEVAP: Aydınlatığın için teşekurler bende azdaha günahını alacaktım her bayan magdurdur diye birşey yok gözümle gördüm otübüste bir bayan gence durup dururken sataştı gen ırarla abla sakin ol diyor bir gen bir laf söyledi ona da bağırıp çagırma sonra o genç kriz geçirdi in aşagıya dedi seni kesmesem ne olayım neyse genç aşagıya indi otubus şöförü hareket eti yani genç karakola alınca bir dünya dayak yiyecek ve ismi kadını taciz eti olacak kadın inanılmaz şireet biriydi
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AHMET: o adaletin içine edeyim. öldürmek için defalarca bıçak vuran bu iti serbest bırakan hakim ve savcıların kızlarının başına aynı bela gelsin inşaallah. devlete olan saygımı ve sevgimi yerle bir eden bu hakim bozuntalırının allah belasını versin. öldürene kadar vuran bu alçak en az otuz sene, hiç indirimsiz yatmalı değilmi. sizin kızınız karınız yokmu, vicdanınıız yokmu, hukukta allahsın ve vicdansız olun diyemi okudunuz. Bu kanunları çıkanlarında allah belasını versin
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GERÇEK: Kadının bıçaklanması kesinlikle kabul edilebilir birşey değil. Ama kadına ve kıyafetine bakınca neyse
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İĞRENÇÇ: iğrençsin iğrenç
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YOBAZ SAVAR: sen ne tip bi insansın kadına ve kıyafetine bakarak öldürülmeyi hak ediyor mu diyorsun. senin gibiler için yaşasın cehennem.
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NEYSE: SEn kimsinki kıyafetle ve veya görüntüsüne hüküm veriyorsun kimse kimseye zülm edemez heleki kadına nasıl bir kadın olursa olsun kimsenin buna hakkı yokturNe bu dünyada ne öbür tarafta nasıl hesap verecek
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ABC: Avukata helal olsun. Elimden birşey değil herşey gelir. Slogan cümle olmuş. Bravo.
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