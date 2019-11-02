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22 kilogram esrar ele geçirildi

Kayseri'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda 22 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

02.11.2019 14:58
Kayseri'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda 22 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesinde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 ev, 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramada 22 kilogram esrar ile bir sahte ehliyet ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.G. (70) ve kocası O.G. (68) ile C.D. (58) ve E.T. (54), sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
22 kilogram esrar ele geçirildi

Güncel

Kaynak: AA


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