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22 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 22 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı.

05.09.2019 10:01 22 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 22 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma düzenlendi. Çalışmada, İ.Ç., A.A., S.A., H.G., M.M., H.S., S.K., M.Ç., K.K., I.B., Ş.A., H.Y., Ö.B., N.D., Ş.İ., H.B., Y.B.,M.G., Y.B., Y.T., B.K., Ç.K. ve E.B.'ye işlem yapıldı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında;1 parça halinde toplamda 2.50 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 7 parça halinde toplamda 4.76 gram Metamfetamin maddesi, 2 Adet Lyrica Hap, 1 Adet Hassas Terazi ve 1 adet Tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 20 şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan, yakalanan 2 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Ayrıca, bir şahsın aranması olduğundan dolayı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslara Büro Amirliğine teslim edildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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