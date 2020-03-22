Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› TV ››22 Mart 2020 Atv Yayın Akışı - Haberler

22 Mart 2020 Atv Yayın Akışı

22 Mart 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

22.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 06:45
22 Mart 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

01:20 Gel Dese Aşk

02:50 Hercai

04:20 Kara Ekmek

05:30 Kara Ekmek

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Gel Dese Aşk

13:30 Afacan Arabalar

15:30 Kuruluş Osman

15:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

20:00 Gel Dese Aşk

23:20 Bir Zamanlar Çukurova

23:30 Boz Ayı

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Atv, TV, TV

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

TV Manşet

Haberler

Son Dakika TV Haberleri

22 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 22 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 22 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler 22 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler 22 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Haberler "ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi - Haberler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı - Haberler HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak - Haberler Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak - Haberler Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı - Haberler "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
Loading