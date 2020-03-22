22 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
22 Mart 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:45 Özel Röportaj
01:00 İyi Akşamlar İstanbul
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:45 Eski Dostlar
03:00 beIN Manşet
03:45 Süper Lig Top 10
04:00 Maç Saati
05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
06:45 Özel Röportaj
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Özel Röportaj
10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
11:00 İyi Akşamlar İstanbul
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Maç Saati
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Özel Röportaj
19:30 Taraftar
19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 beIN Manşet
22:00 Süper Lig Haftanın Golleri
22:15 Maç Saati
Kaynak: InterSinema.com