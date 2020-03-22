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22 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

22 Mart 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

22.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 06:45
22 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:45 Özel Röportaj

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 Eski Dostlar

03:00 beIN Manşet

03:45 Süper Lig Top 10

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

06:45 Özel Röportaj

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Özel Röportaj

10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Maç Saati

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Özel Röportaj

19:30 Taraftar

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

22:00 Süper Lig Haftanın Golleri

22:15 Maç Saati

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : beIN, TV, TV

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