22 Mart 2020 Haberleri
22 Mart 2020 Manşet Haberleri.
23.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:18
- Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
- Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
- Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
- Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
- Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
- KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
- Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
- Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
- Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
- Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
- ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
- Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı
- Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
- Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
- Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
- Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
- Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
- Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü
- Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
- Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
- Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı
- İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
- 'Evde kalın, temas etmeyin' çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti
- ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi
- Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
- Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı
- 3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
- BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir
- Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı
- Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı
- Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu
- Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi
- Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
- Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
- Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
- İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
- Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Zeytinburnu, Yunanistan, Rand Paul, Fransa, Genel