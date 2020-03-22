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22 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

22 Mart 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

22.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 06:45
22 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Salgın

01:00 Arka Sokaklar

02:00 Hizmetçiler

03:45 Kuzey Güney

04:15 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

05:15 Tatlı İntikam

05:30 Müzik Arası

06:30 Akasya Durağı

08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:45 Magazin D Pazar

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Hizmetçiler

14:00 Son Moda

15:00 Zalim İstanbul

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Hizmetçiler

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Miraç Kandili Özel

23:30 Zalim İstanbul

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Kanal D, TV, TV

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