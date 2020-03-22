22 Mart 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Ramo

01:45 Fury

02:45 Çukur

04:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

05:15 Cumartesi Sürprizi

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tarkan Altın Madalyon

13:00 Tatlı Dillim

14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

15:00 Ramo

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Aile Şerefi

Kaynak: InterSinema.com