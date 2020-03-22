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22 Mart 2020 Star Yayın Akışı

22 Mart 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

22.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 06:46
22 Mart 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:45 Miraç Kandili Özel

01:45 Babil

02:50 Sevdim Seni Bir Kere

03:50 Kiralık Aşk

04:15 Tülin Şahin ile Moda

05:10 Güzel Köylü

06:00 Güzel Köylü

07:30 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Babil

13:00 Jet Sosyete

15:45 Güvercin

15:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Warcraft

20:00 Çin Seddi

22:00 Çin Seddi

22:30 Warcraft

23:45 Çember: Acı İntikam

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Sefirin Kızı Dizisi, Star, TV, TV

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