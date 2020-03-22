22 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
22 Mart 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Stadyum
04:15 Lig Raporu
04:15 Süper Lig Özetler
04:35 TFF 1. Lig Özetler
04:45 Spor Atlası
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 Futbolun En Büyük Sahnesi
07:35 Avrupa Yolunda
07:35 Olimpiyat Yıldızları
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:35 Avrupa Yolunda
08:40 Olimpiyat Yıldızları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Süper Spor
10:20 TFF 1. Lig Özetler
10:25 Salto
10:35 Sporcu Vizesi
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Spor Kitaplığı
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Hafta Sonu
14:55 Manisa FK - Afjet Afyonspor
15:45 Spor Bülteni
16:00 Manisa FK - Afjet Afyonspor
16:00 Avrupa Stüdyosu
16:45 Dakika Skor
17:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Hafta Sonu
19:00 Dakika Skor
20:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
21:45 Stadyum
23:55 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com