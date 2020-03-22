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22 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

22 Mart 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

22.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 06:46
22 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Zaman Matinesi

01:20 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:45 Ya İstiklal Ya Ölüm

03:35 Zaman Matinesi

03:55 1'de Bugün

04:05 Seksenler

04:20 İyilik Kulübü

04:40 Ömür Dediğin

05:10 Küçük Hanımefendi

05:45 Ömür Dediğin

06:15 Küçük Hanımefendi

06:50 1'de Bugün

07:00 Tutunamayanlar

08:05 Beni Böyle Sev

08:50 Diriliş Ertuğrul

10:50 1'de Bugün

11:00 Tozkoparan

11:50 Enine Boyuna

12:30 Benim Adım Melek

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

14:10 Ya İstiklal Ya Ölüm

15:50 1'de Bugün

16:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

19:45 Miraç Kandili Özel Programı

20:00 Şampiyon

21:00 Kalk Gidelim

23:55 Ya İstiklal Ya Ölüm

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : TV, TV

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