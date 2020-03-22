22 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı
22 Mart 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Zaman Matinesi
01:20 Ya İstiklal Ya Ölüm
02:45 Ya İstiklal Ya Ölüm
03:35 Zaman Matinesi
03:55 1'de Bugün
04:05 Seksenler
04:20 İyilik Kulübü
04:40 Ömür Dediğin
05:10 Küçük Hanımefendi
05:45 Ömür Dediğin
06:15 Küçük Hanımefendi
06:50 1'de Bugün
07:00 Tutunamayanlar
08:05 Beni Böyle Sev
08:50 Diriliş Ertuğrul
10:50 1'de Bugün
11:00 Tozkoparan
11:50 Enine Boyuna
12:30 Benim Adım Melek
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:10 Ya İstiklal Ya Ölüm
15:50 1'de Bugün
16:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
17:00 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
19:45 Miraç Kandili Özel Programı
20:00 Şampiyon
21:00 Kalk Gidelim
23:55 Ya İstiklal Ya Ölüm
Kaynak: InterSinema.com