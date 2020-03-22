22 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

02:00 Doya Doya Moda

02:45 Komedi Türkiye

04:00 8x8

04:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz

05:15 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:00 Yollardayız

10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:15 Survivor Panorama Hafta Sonu

13:00 O Ses Türkiye

13:00 Hastanede Hayat

14:00 O Ses Türkiye

15:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Kaynak: InterSinema.com