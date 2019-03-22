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22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü nedeniyle Aksaray Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Aliç ve beraberlerinde acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerinden oluşan heyet Aksaray Valisi Ali Mantı'yı ziyaret etti.Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen hizmetler hakkında Vali Mantı'ya bilgi veren İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan 320 personeliyle Aksaray'da Acil Sağlık Hizmetlerinin sunulduğunu, çalışan toplam personelin 285 tanesinin acil tıp teknisyeni ve teknikerlerinden oluştuğunu söyledi.Aksaray il genelinde toplam 19 adet 112 Acil istasyonunun bulunduğunu belirten Kılıçaslan, toplam 40 ambulansla acil sağlık hizmetinin verildiğini belirtti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Ali Mantı teknisyen ve teknikerlerin 22 Mart ATT Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.