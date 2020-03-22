Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››22 Mart Pazar DHA Spor Gündemi - Spor

22 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

Milli basketbolculardan koronavirüs için 'temizlik' ve 'evde kal' çağrısıBirkan Batuk: Evde kalalımKartal Özmızrak: Evde kalalım ve zorlu süreci beraber atlatalımCansu Köksal: Dışarıya çıkmayalım, evde spor yapalımBahar Çağlar: Resmi kaynakların uyarılarını dikkate alın İşitme Engelliler...

22.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:38
22 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

Milli basketbolculardan koronavirüs için 'temizlik' ve 'evde kal' çağrısı

Birkan Batuk: Evde kalalım

Kartal Özmızrak: Evde kalalım ve zorlu süreci beraber atlatalım

Cansu Köksal: Dışarıya çıkmayalım, evde spor yapalım

Bahar Çağlar: Resmi kaynakların uyarılarını dikkate alın

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Atletizm 400 metre Deafliympcs şampiyonu ve rekortmeni Yasin Süzen, İşitme Engelliler Kadın Basketbol Takımı kaptanı Ecrin Köse ve Voleybol milli takım kaptanı, Deafliympcs sampiyonu Cevat Şimşek, Demirören Haber Ajansı'na koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajı

"Fenerbahçe Beko sağlıklı bir şekilde sahalara dönecek"

"Evde kal, sağlıkla kal"


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Kartal Özmızrak, Cansu Köksal, Birkan Batuk, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray’da istemişti! Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca Spor
Galatasaray'da istemişti! Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
’Ülkeme gitmek istiyorum’ diyen yıldız isme Beşiktaş’tan ret Spor
"Ülkeme gitmek istiyorum" diyen yıldız isme Beşiktaş'tan ret
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı tarih verdi Spor
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı tarih verdi
Milan’ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi Spor
Milan'ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi
Real Madrid’in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakanlığın 65 yaş kararı sonrası o isimler evden çıkamayacak Spor
Bakanlığın 65 yaş kararı sonrası o isimler evden çıkamayacak
Juventus’ta şok! Bir yıldız isim daha koronavirüse yakalandı Spor
Juventus'ta şok! Bir yıldız isim daha koronavirüse yakalandı

Son Dakika Spor Haberleri

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı - Spor Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular: Kwadwo Asamoah - Spor Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı - Spor Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti - Spor Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde - Spor Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik - Spor Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu - Haber Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı - Spor
Loading