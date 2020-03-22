22 Mart Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Mart Cumartesi günü İstanbul 'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

22 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2234., 2239., 2240., 2319., ADALET, ADNAN MENDERES, BOĞAZİÇİ, EBRU, GAYE, PANAYIR, SEDEF sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402702)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406722)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah HAYAT sk 10:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406718)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk/ HÜRRİYET mah 2206., 2211., ALBATROS, BARIŞ, FİDAN, KOZA, NAZ, TEPE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408377)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, KAŞMİR, MUSTAFA İNAN, MÜGE, SIHHİYE, SU, TEVFİK, ZİYA MERİÇ, ÇAKIRPINAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408418)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENDERE sk 07:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407919)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah HIZIR sk/ MERKEZ mah AKPINAR, AKÇAY, ALAN, ATMACA, BAHÇE, BAĞLAR, BENGÜ, BURCU, BUSE, BÖĞÜRTLEN, CENDERE, DENİZHAN, DURAN, EMEL, EREN, ESENTEPE, FERMAN, FIRTINA, GÖNÜL, GÜLDESTE, GÜN, HAKTANIR, HALE, HAMZA, KAYAPINAR, KAÇKAR, KEMERBURGAZ, LALE, MANZARA, NUH, OSMANPAŞA, SARIKANARYA, SEVAL, SEVİL, SEVİMLİ, TATLIPINAR, TAŞ, TOPATAN, TOPKARA, ULUEREN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah HUDUT sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407920)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÜLİZAR, HALDUN TANER sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407922)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT 1., GİYİMKENT 2., MAHMUT PAŞA sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408722)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT, GİYİMKENT 11., GİYİMKENT 12., GİYİMKENT 13., GİYİMKENT 14., GİYİMKENT 15., GİYİMKENT 16., MAHMUT PAŞA, ÖRÜCÜLER sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408719)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409468)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ÇAMPARK sk/ HÜRRİYET mah AĞAÇ, DEMET, DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, ESİN, EĞİTİM, GÖLBAŞI, HİRA, KAVAK KÜMESİ, KAYA KÜMESİ, KURŞUN, SALKIM, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SAYGI, SAĞLAM, SEVİM, TARÇIN, TAŞOCAĞI, TAŞOCAĞI KÜMESİ, UYUM, YUSUF, ÇAMOLUK, İZZETPAŞA, ŞAKAYIK sk/ ÇAĞLAYAN mah ŞEN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410498)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, EFE, EZGİ, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PELİN, RUMELİ, SOĞUKSU, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409453)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah VEHBİBEY sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410428)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI, BELDE, DOLUNAY, MEDİHA sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah SAMANYOLU sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408279)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk/ KARABURUN mah ARİFE, BEYAZ, BURCU , SAHİL, YOSUN sk/ TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MUŞLULAR, NESLİHAN, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409507)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ADNAN MENDERES, AKŞEHİR, AŞKINAY, BEDİRHAN, BİRUNİ, FERMAN, FETHİ PAŞA, GÜLSÜM, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HÜNKAR, KAYACIK, KURTULUŞ, MENEMEN, OGÜN, OKAN, OLUŞUM, SADET, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SÜLEYMAN ŞAH, SÜLEYMANİYE, TOPUZ, TUĞCU, TÜLİN, VARAN, ŞENNUR, ŞENSOY sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408286)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, ÖMÜR, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk/ BOLLUCA mah ÇEMBERLİTAŞ sk/ HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410564)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM sk 06:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411055)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ATA, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GAZİ, GÜLHAN, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, HENDEK, HİLAL, MENZİL, SERDAR, SEZER, YAZICI, YAĞMUR, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411173)