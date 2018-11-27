22 Mültecinin Yakalandığı Film Gibi Kovalamaca Anları Kamerada

27 Kasım 2018 Salı 14:51



27 Kasım 2018 Salı 14:51

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında yaşanan film gibi kovalamacanın ardından sahil güvenlik ekipleri 22 mülteci ve 1 organizatörü yakaladı.Yunanistan'dan yola çıkan ve içinde Ukrayna uyruklu bir organizatörün bulunduğu lastik bot, Enez sahilinden 11 Somali ve11 Vietnam uyruklu olmak üzere 22 mülteciyi alarak kıyıdan ayrıldı. Enez önlerinde devriye görevi yapan sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, uzun süren kovalamacanın ardından durdurma aparatı kullanılarak durduruldu. Botun içerisinde 11'i erkek 11'i kadın olmak üzere toplam 22 mülteci ile Ukrayna uyruklu 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Film gibi kovalamaca anları kameraya yansıdı. - ÇANAKKALE