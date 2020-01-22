22 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 Maç Saati 02:45 Süper Lig Haftanın Golleri 03:00 beIN Manşet 03:30 Maç Saati 04:00 Maç Saati 05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 beIN Manşet 07:00 Maç Saati 08:45 Maç Saati 10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 10:30 Dünden Bugüne 11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 12:00 Maç Saati 13:45 Maç Saati 15:30 Haftanın Öyküleri 15:30 Dünden Bugüne 16:00 Taraftar 17:00 Futbolun Şehirleri 18:00 beIN Manşet 19:00 Maç Saati 20:45 Süper Lig Kısa Özet 21:00 beIN Manşet 22:00 Taraftar 22:00 UEFA Avrupa Ligi 22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 23:00 Süper Lig Maç Özetleri 23:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri