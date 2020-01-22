22 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:15 Yasak Elma 02:45 Temizlik Benim İşim 03:30 Zuhal Topal’la Sofrada 04:15 Zuhal Topal’la Sofrada 05:45 İnadına Aşk 06:00 İnadına Aşk 07:15 Çalar Saat 10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:15 A la Şerife 13:45 Temizlik Benim İşim 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 20:00 Yaparsın Aşkım