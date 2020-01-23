22 Ocak 2020 Haberleri

İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir Beşiktaş yönetiminden flaş toplantı! Avcı'nın bileti kesildi Manisa'da deprem sonrası ilk görüntüler! Vatandaşlar sokağa fırladı Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı! Son Dakika: Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması: Bir değerlendirme yapılır Son Dakika: Manisa Valisi Ahmet Deniz: Akhisar'da 5-6 metruk binanın yıkıldığı bilgisi var Depremin merkez üssü Akhisar'dan ilk görüntüler geldi Beşiktaş, evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti Manisa'daki deprem sonrası Akhisar Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama geldi Abdullah Avcı liderliğinde Beşiktaş, son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı Son Dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı Son Dakika: BB Erzurumspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eledi! Erzurumspor'un 3. golünden sonra Caner, Elneny'nin boğazına sarıldı Simay Barlas'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma Murat Yıldırım isyan etti: Yüksek ilgi gördüğü halde Ramo, Twitter'da engellendi Son Dakika: Hafter Güçleri'nden sivil uçakları düşürme tehdidi Taraftardan oyunculara mesaj: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin Loris Karius, Erzurumspor maçında ıslıklandı Dönerde 'çamaşır suyu' iddiasına büfecilerden sert tepki geldi Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı: Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri durdurun Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi YHT'e zam yapıldığı ile ilgili haberlere TCDD'den açıklama geldi İBB Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Gürsoy, 1,5 ay sonra istifa etti Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu göndermek istiyor Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam yapıldı Jennifer Aniston'un son paylaşımına yapılan 'Brad Pitt' yorumları dikkat çekti Trump, 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor Antalyaspor, Göztepe'yi kupada saf dışı bıraktı Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı Yuto Nagatomo, Bologna yolcusu Macron, İsrail polisi ile tartıştı: Kurallara saygı gösterin ve dışarı çıkın Çin'de insandan insana bulaşan gizemli virüsten ölenlerin sayısı 17'ye çıktı Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu