22 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Sefirin Kızı 03:00 Sevdim Seni Bir Kere 04:00 Cesur ve Güzel 05:20 Benim Tatlı Yalanım 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Sevdim Seni Bir Kere 10:45 Sefirin Kızı 13:30 Gerçeğin Peşinde 16:30 En Güzel Bölüm 16:45 Sevdim Seni Bir Kere 18:45 Star Haber 20:00 Aykut Enişte 22:30 Aykut Enişte