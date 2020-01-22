22 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
02:00 Süper Lig Özetler
02:30 Almanya'dan Futbol
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Spor Artı
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 90'dan Sonra
05:30 Hedef Süper Lig
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
09:20 Almanya Bundesliga Özetler
09:40 İngiltere Premier Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:45 Süper Lig Panorama
10:55 TFF 1. Lig Panorama
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:10 Pota Altı
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:15 Bundesliga
12:55 Spor Bülteni
13:00 Spor Bülteni
13:30 Süper Lig Özetler
13:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:50 Hava Durumu
13:55 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:15 Spor Atlası
15:25 Gündem Futbol
16:00 Gündem Futbol
16:50 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
17:00 TFF 1. Lig Özetler
17:30 Spor Akşamı
17:40 TFF 1. Lig Goller
17:55 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
18:05 Süper Lig Özetler
18:15 İngiltere Premier Lig Goller
18:30 Spor Merkezi
19:30 Hedef Süper Lig
19:50 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması' Milan - Spal'
20:00 Spor Ana Haber
20:30 Futbol Aklı
20:40 2019 Derleme
20:55 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması' Milan - Spal'
21:00 Almanya'dan Futbol
21:40 Transfer Gündemi
22:00 Premier Futbol
22:25 Sheffield United - Manchester City
22:35 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
22:40 Juventus – Roma
23:15 Süper Lig Goller
23:30 Sheffield United - Manchester City
23:30 Süper Lig Özetler
23:40 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
23:45 Juventus – Roma