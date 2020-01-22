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22 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

22 Ocak 2020 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

22.01.2020 06:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 06:4622 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doya Doya Moda

01:45 Doya Doya Moda

02:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:30 Gel Konuşalım

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

12:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

19:15 Oynat Bakalım

20:00 Müslüm

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

23:15 Doğduğun Ev Kaderindir


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Kaynak: InterSinema.com

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22.01.2020 11:12:54