22 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu: Tek hayalim dünya superbike şampiyonluğu
"MotoGP'den teklif gelirse tabii ki giderim"
Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina DHA'ya özel konuştu
Ramil Guliyev: Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum
Ekaterina Zavialova: Doğum yaptıktan sonra yeniden form tutarak gelecekte Fenerbahçe Spor
Kulübü adına yarışmak istiyorum
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI
14.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (1-3)
17.00 Göztepe - Antalyaspor (3-4)
20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2-3)
GALATASARAY
17.30 Sarı kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi son antrenmanını yapıp kampa girecek.
TRABZONSPOR
Bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak ve Denizli'ye gidecek.
BASKETBOL
7DAYS EuroCup
19.30 UNICS Kazan - Galatasaray Doğa Sigorta
22.45 Joventut Badalona - Tofaş
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Gaziantep Basketbol - Tenerife
22.00 Filou Oostende - Türk Telekom
FIBA Europe Cup
17.00 Bahçeşehir Koleji - Enisey
20.00 Pınar Karşıyaka - Leiden
FIBA EuroLeague
19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Dinamo Kursk
20.00 TTT Riga - Çukurova Basketbol Kulübü
FIBA EuroCup
20.30 Beşiktaş TRC İnşaat - Carolo Basket
VOLEYBOL
AXA Sigorta Efeler Ligi
17.00 Spor Toto - İstanbul BBSK
CEV Şampiyonlar Ligi
17.30 Eczacıbaşı VitrA - LP Salo
20.00 Budowlani - Fenerbahçe Opet
CEV Kadınlar Challenge Kupası
20.00 CSM Lugoj - Türk Hava Yolları
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.30 Leicester City - West Ham (Çağlar Söyüncü - Premier Lig)
22.45 Juventus - Roma (Mert Çetin, Cengiz Ünder - İtalya Kupası)
23.00 Badalona - Granada (İsmail Köybaşı - İspanya Kral Kupası)
23.00 Tenerife - Real Valladolid (Enes Ünal - İspanya Kral Kupası)
İLHAN AĞABEY FUTBOL TURNUVASI
14.00 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın anısına bu yıl ikincisi düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası"nda final maçı oynanacak. Osmanlıspor ile MKE Ankaragücü'nün U16 ve U17 takımları arasında oynanacak karşılaşma sonunda şampiyon olan takıma kupası Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav tarafından verilecek.
AT YARIŞI
19.00 Japonya'da Ulusal Yarışçılık Birliği (NAR) lisansı bulunan 45 yaşındaki Japon jokey Satoshi Yonekura, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek Handikap 16 koşusunda "Cerensel" isimli safkanla piste çıkacak.