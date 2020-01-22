22 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu: Tek hayalim dünya superbike şampiyonluğu

"MotoGP'den teklif gelirse tabii ki giderim"

Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina DHA'ya özel konuştu

Ramil Guliyev: Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum

Ekaterina Zavialova: Doğum yaptıktan sonra yeniden form tutarak gelecekte Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışmak istiyorum

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI

14.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (1-3)

17.00 Göztepe - Antalyaspor (3-4)

20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2-3)

GALATASARAY

17.30 Sarı kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi son antrenmanını yapıp kampa girecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak ve Denizli'ye gidecek.

BASKETBOL

7DAYS EuroCup

19.30 UNICS Kazan - Galatasaray Doğa Sigorta

22.45 Joventut Badalona - Tofaş

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Gaziantep Basketbol - Tenerife

22.00 Filou Oostende - Türk Telekom

FIBA Europe Cup

17.00 Bahçeşehir Koleji - Enisey

20.00 Pınar Karşıyaka - Leiden

FIBA EuroLeague

19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Dinamo Kursk

20.00 TTT Riga - Çukurova Basketbol Kulübü

FIBA EuroCup

20.30 Beşiktaş TRC İnşaat - Carolo Basket

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

17.00 Spor Toto - İstanbul BBSK

CEV Şampiyonlar Ligi

17.30 Eczacıbaşı VitrA - LP Salo

20.00 Budowlani - Fenerbahçe Opet

CEV Kadınlar Challenge Kupası

20.00 CSM Lugoj - Türk Hava Yolları

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.30 Leicester City - West Ham (Çağlar Söyüncü - Premier Lig)

22.45 Juventus - Roma (Mert Çetin, Cengiz Ünder - İtalya Kupası)

23.00 Badalona - Granada (İsmail Köybaşı - İspanya Kral Kupası)

23.00 Tenerife - Real Valladolid (Enes Ünal - İspanya Kral Kupası)

İLHAN AĞABEY FUTBOL TURNUVASI

14.00 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın anısına bu yıl ikincisi düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası"nda final maçı oynanacak. Osmanlıspor ile MKE Ankaragücü'nün U16 ve U17 takımları arasında oynanacak karşılaşma sonunda şampiyon olan takıma kupası Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav tarafından verilecek.

AT YARIŞI

19.00 Japonya'da Ulusal Yarışçılık Birliği (NAR) lisansı bulunan 45 yaşındaki Japon jokey Satoshi Yonekura, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek Handikap 16 koşusunda "Cerensel" isimli safkanla piste çıkacak.