22 Ocak Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

22 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885.,888.,889.,890.,OSMAN GAZİ sk/ ÇINAR mah 864.,865.,866.,867.,870.,871.,872.,873.,874.,875.,OSMAN GAZİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309862)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 168.,176.,178.,220. sk/ KAZIM KARABEKİR mah 220.,262.,264.,265.,271.,273.,274.,276.,277.,278.,279.,281.,282.,283.,284.,285.,287.,288.,289.,290.,291.,292.,293.,294.,296.,297.,304.,305.,306.,307.,308.,309.,310.,311.,335.,HOCA AHMET YESEVİ,MEVLANA sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309868)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah AHMET VEFİKPAŞA,AYIK,AYIK FIRIN,BAŞVEKİL,BESTEKÂR RAHMİBEY,BESTEKÂR ŞEKERCİ CEMİLBEY,BÜYÜK SARAY MEYDANI,CAMİ,DENİZ ABDAL CAMİİ,DENİZ ABDAL ÇEŞMESİ,DERVİŞPAŞA,GASPIRALI,GÜNAYDIN,HACAMATÇI,HACAMATÇI ÇIKMAZI,HACI CAFER,HACI ZİHNİ EFENDİ,HADİ HÜN,KAŞGARLI MAHMUT,KAŞIKÇI MEKTEBİ,KERPİÇHANE,KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA,NECİP ASIM,SAÇAKLI TÜRBE,SECCADECİ,SECCADECİ ÇIKMAZI,TURGUT ÖZAL MİLLET,VELET ÇELEBİ,ÇITAK,ÇİÇEK BOSTANI,İBRAHİM ÇAVUŞ,İMAM FERDİ,ŞAİR MEHMET EMİN sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309759)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah GÜLPERİ,KAMER,KOCA YUSUF,MUHTAR,SULTANDAĞI,SÜREYYAPAŞA,ŞİİR sk/ DURUSU mah DİLŞAT sk/ MAVİGÖL mah AKŞİT,ASALET,ERTUĞRULGAZİ,EYÜP SULTAN,GÜLİŞAN,HAKKI,HAYDARPAŞA,HAYRAN,HÜKÜMDAR,KIRAN,KOCA YUSUF,MODERN,PEKER,SAADET,YEŞİL YALI,ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315163)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah KARANFİL,PANAYIR,POSTA YOLU,POSTA YOLU ARKASI sk/ REŞİTPAŞA mah BALLI ÇIKMAZI,BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,CENGİZ TOPEL,GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ,HACI,HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI,KARANFİL,MUHTARLAR,POSTA YOLU,ÇÖREKOTU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314906)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI,ATABEY,AĞAÇLI BOSTAN,BARUT,CEVHER ÇIKMAZI,DALYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,DURSUN FAKİH,GAZİ HASAN PAŞA,HACI MAHMUT EFENDİ,HARİKA ÇIKMAZI,HİSAR,KORU FISTIKLI BAĞLAR,KUDRETULLAH EFENDİ,MEVSİM,ORTA ÇEŞME,REŞİT EFENDİ,SALİMAĞA,TİRKEŞ,YAPRAKTAŞ,ZEBERCED,ÜÇTUĞLU,ŞAHİNCİ,ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314907)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 220.,240.,BAHADIR,HÜRRİYET,YURT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314353)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ASKER,ATÖLYE,AYAZMA,BAYRAK,BESİM,BEY,BEŞİR ÇIKMAZI,ELBASAN,GÖLYAKA ÇIKMAZI,GÖNEN ÇIKMAZI,GÜLAY ÇIKMAZI,GÜLBERK ÇIKMAZI,GÜLBEYAZ ÇIKMAZI,GÜLCAN ÇIKMAZI,GÜLEÇ ÇIKMAZI,GÜLHANE,GÜLNİHAL ÇIKMAZI,KADIKÖY,KARADAYI,KOOPERATİF,KÜTÜPHANE,OVAYENİCE ELBASAN YOLU,SELANİK,SEYFİ DEMİRSOY,SOĞUKÇEŞME,TÜRKAN ÇIKMAZI,TÜRKER,YAR ÇIKMAZI,İNCEĞİZ,İNCİRLİ,ŞELALE sk/ KALFA mah HOŞNUT ÇIKMAZI sk/ OKLALI mah ÖZELLER sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315184)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah BÜYÜKDERE,PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL,İSTİKLAL sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315283)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN,AKŞEMSETTİN,AVASKÖY YOLU,KÖY ÇIKMAZI,RİZE,TRABZON sk 17:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314107)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1036. sk/ İNÖNÜ mah 354.,355.,356.,410.,MEHMET AKİF sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314224)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah MİMOZA,ŞEBBOY sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314412)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN,AKINCILAR ARALIĞI,AKINCILARBAYIRI,BUĞDAY ÇIKMAZI,COŞKUNLAR,FİDE,KIRBAÇ,KURUÇEŞME ÇIKMAZI,MERDİVEN,MUHTAR ABDULLAH,MUHTAR ALİ RIZA,MUHTAR HÜSEYİN,MUHTAR NURETTİN,YEŞİLPINAR,YOL,ÇAĞRI,ÇEŞMEÇINAR,ÇINARLIÇEŞME,ÖZEFE sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315266)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI,NECİP FAZIL KISAKÜREK sk/ ÜNİVERSİTE mah CAMİ,FİRUZKÖY BULVARI,KARADUT,MEKTEP,TOKER KARDEŞLER,URAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314354)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258.,1317.,1335.,1336.,1337.,1338.,1338/1.,1339.,1340.,1340/1.,1341.,1351.,1352.,MİLLET,OKUL,İSMETPAŞA sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314940)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 562.,563.,564.,567.,568.,568/1.,568/2.,568/3.,568/5.,569/1.,648/2. sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314943)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1279.,1280.,1286.,1287. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314990)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN,G-10,G-12,G-13,G-14,G-2,G-660,G-661,G-662,G-665,G-678 sk// ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315284)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 2312. sk 09:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314348)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869.,887.,ÜNVERDİ sk/ TALATPAŞA mah 1003.,1022.,1026. sk/ ÜÇEVLER mah 888.,890.,899. sk ŞEHİT HAKAN YILMAZ SOKAĞI, 1006 SOKAK 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315765)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AVŞAR,CAMBAZ,FETİH,OSMAN GÖZLER,OĞUZ,PETEK,PETUNYA,SİPER ÇIKMAZI,VEZİR FERHATPAŞA,YAMAÇ ÇIKMAZI,ŞEHİT NABİH ÖZKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316887)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN,KITA,MENEKŞE,ŞAMLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316963)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEZİRGAN,BURCU,DİREK,EGE,KORU,LİSE,MEKTEP,MEZBAHA,NAGİHAN,SADABAD,SARDUNYA,TABYA,TOPATAN,UFUK,VARNA,YENİÇARŞI,ÇOBANÇEŞME sk/ NURTEPE mah ALİBEY,NAR ÇİÇEĞİ,OSMANPAŞA,SÜMBÜL,TABYA,TAHİR,ÇOBANÇEŞME,ÇİLEKLİ,ÖZEN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316453)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN,AKDEMİR,AKGÜLLÜ,AKMAN,AKİK,ALAYBEY,ATAKÇİL,ATİYE,AYNUR,AYTAÇ,AYŞİN,AZİMET,AĞRI,BAHÇELER,BAYRAKTEPE,BERGÜZAR,BERKAY,BEYLİK,BEŞER,BİLİM,BİNNAZ,DOĞANCILAR,DOĞANDERE,DÜNÜR,ELYAF,ELZEM,ERAY,ERCAN,ERZİNCAN,ESKİ BEŞİKTAŞ,EZEL,FESTİVAL,GEBZELİ,GELİN,GÖRGÜLÜ,GÜLAY,GÜROL,GÜÇBİRLİĞİ,GÜĞÜMLÜ,HAVRAN,IŞIKLI,IŞIKLI ÇIKMAZI,IŞIL,KAFİYE,KAĞITHANE,KEHRİBAR,KUMLU,KUZULU,KÖSEDAĞ,NAME,NARLI,NURTAÇ,NİŞANE,OLGUN,RABAK,SEFA,SELMA,SELÇUK,SEVİLEN,SEĞMEN,SULH,SİMGE ÇIKMAZI,TESTİ,TONOZ,TOPRAKBASTI,TRANDAZ,TUNAHAN,TÜMLEÇ,UMERA,VEFA,YADİGAR,YALIN,YANKI,YELKEN,YEŞİLTEPE,YUMAK,YÜCEL,ZEMHERİ,ZEYTUNİ,ÇAMPARK,ÇATALLI,ÇATALLI ÇIKMAZI,ÇAYIR,ÇAĞLAR,ÇEVREM,ÇIKRIK,ÇİFTLİK,ÖZOĞUL,ÜSTAD,İCABET,İHYA,İKBAL,İLKNUR,İĞDELİBAHÇE,ŞENLİK,ŞEVKETPAŞA,ŞİFA sk/ TALATPAŞA mah DÜNÜR sk/ ÇELİKTEPE mah DAR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317105)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU,BAŞAK,ESER,GONCA,GÜL,KAFKAS,RUMELİ,TEPEÜSTÜ,ÇAĞRI sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317409)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU,1.SEVİNÇ,1.ÇAKMAK,2.ATMACA,2.FİLİZ,4.NEŞE,AHİ,AYHAN,BAHÇEKÖY,DELEN,FATİH,TEVFİK EFENDİ,YILDIZ,ZÜMRÜT,ÇATAL ÇİFTLİK,ÇINAR,ÇİLEK,İREM sk/ MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF,7.LALE,AYDINLIK,AYGÜL,BAHÇEKÖY,BEGONYA,BOZKURT,DAL,FIRAT,GÜMÜŞ,KARAÇAM,KEMER,MİHMANDAR,NİDA,SAFİR,SARE,TUNÇ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317867)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÜFTE sk/ HAMİDİYE mah ARİFE,BAŞAK,BİLEK,ESER,GÜL,HİLAL,KAFKAS,OSMANGAZİ,SAFA,SARE,SÖYLER,YUNUS sk/ MERKEZ mah MEKTEP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317860)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA,1.ATA,1.ATEŞ,1.AY IŞIĞI,1.AYAZMA,1.AYDIN,1.CAN,1.CANAN,1.CEVİZ,1.CİHAN,1.DERYA,1.DİLEK,1.ERAY,1.GONCA,1.KAHRAMAN,1.KALE,1.KEKLİK,1.KIRLANGIÇ,1.MARTI,1.MİMOZA,1.NEŞE,1.NİLÜFER,1.PINAR,1.SEDİR,1.TOMURCUK,1.YILDIZ,1.YILMAZ,1.ÇELİK,1.ŞEBNEM,10.GÜL,2.BÜLBÜL,2.EFE,2.KARDELEN,2.KARTAL,2.KAYIN,2.KAYNAK,2.SERÇE,2.SÖĞÜT,2.ÇAYIR,2.ŞEN,3.BAHÇE,3.GÜRGEN,3.IHLAMUR,3.KANARYA,3.KARANFİL,3.MEŞE,3.YAKUT,3.ZAMBAK,4.DEFNE,4.ÇINAR,4.ÇİMEN,5.MENEKŞE,5.SÜMBÜL,ALANCIK,ALTKÜME,ARDINÇ,AVŞA,AÇELYA,BELEDİYE,BENTLER,BORA,BURGAZ YOLU,BİRLEŞİK,CAMİİ,CEBECİ,CUMHURİYET,DARI,DEMET,DOLUNAY,DUMANLI YOL,DİŞBUDAK,EBRU,FİDAN,GÖKNAR ÇIKMAZI,GÖKTÜRK,GÜVERCİN,HACI AHMET,HARMANLAR,HAYAL,HAYAT,HİLAL,ILGIN,IŞILDAR,KABAN,KADİFE,KEMER BOYU YOLU,KILINCI GÖL,KUMLUGEÇİT,KÖPRÜBAŞI,KİRAZLI YOLU,LALEZAR,LAVANTA,MELİSA,MEMBA,MERİÇ,MISIR,MİS,NAKIŞ,NAZLI,NEHİR,OKURLAR,OVA,OVACIK,PALMİYE,PANAYIR ÇAYIRI,PELİT,PIRLANTA,PLATO,PİRAMİT,RABİA,RUMELİ,SALKIM,SERA,SOYDAN,SÜVARİ,TAN,TELEKOM,TURKUAZ,TÜLAY,TÜRKMEN,YEŞİL VADİ YOLU,YOLCU,YUMAK,YÜCEL,YİĞİT,ÇALIŞKAN,ÇAM,ÇAMGÜZELİ,ÇAMLICA,ÇAMLIK,ÇEŞMEBAŞI,ÇIKMAZ,ÇOBANYILDIZI YOLU,ÜSTKÜME,İRİS,İSTANBUL,ŞİFA sk/ MİMAR SİNAN mah 1.BURCU,1.CAMİ,1.GÜNBATIMI,1.HAYAT,1.HUZUR,1.KEKİK,1.KUMRU,1.LEYLAK,1.SEVİNÇ,1.ÇAKMAK,1.ÇAMLIK,2.ATMACA,2.CANAN,2.CEVİZ,2.DENİZ,2.FİLİZ,2.KESTANE,2.KÜLTÜR,3.YASEMİN,4.KANARYA,4.NEŞE,7.GÜL,ABDULHAMİT HAN,AHİ,ATA,AY,AYHAN,AYIŞIĞI,BAHÇEKÖY,CENDERE YOLU,DELEN,DERE,DEVRİM,ESİNTİ,FATİH,FIRIN,FISTIK,GÜNER,HAMİDİYE,IŞIK,KART 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317912)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.DOĞA,2.ÇAYIR,ARDINÇ,GÖKTÜRK,SOYDAN,ÇEŞMEBAŞI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317996)