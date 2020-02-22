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22 Şubat 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

22 Şubat 2020 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

22.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 22.02.2020 06:4522 Şubat 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Gece Haberleri

01:15 Gece Görüşü

01:15 Akıl Çemberi

04:00 Gece Haberleri

06:00 Güne Merhaba

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

07:50 Afiş

08:00 Güne Merhaba

08:45 A'dan Z'ye

09:00 Haber

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

11:00 A'dan Z'ye

12:00 Haber

12:40 Spor

13:00 Haber

13:00 Gündem 13

14:00 Bugün

14:00 Haber

15:00 Haber

15:30 Klinik

16:00 Haber

16:00 Günlük

16:25 Sağlık Kontrolü

16:35 Her Şeyden Önce

17:00 Günlük

17:00 Haber

17:30 Spor

17:45 Günün Ekonomisi

18:00 Haber

18:00 5N1K

20:45 CNN TÜRK Masası

21:00 CNN TÜRK Masası

21:00 Akıl Çemberi


Cnn Türk, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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