22 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İleri Üçlü
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
02:00 Stadyum
04:15 Lig Raporu
04:30 Süper Lig Özetler
04:45 Spor Atlası
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:30 Spor Kitaplığı
05:35 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 İngiltere Premier Lig Özetler
07:45 Olimpiyat Yıldızları
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:15 Lig Raporu
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Hava Durumu
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Gündem Futbol
15:20 Spor Atlası
15:30 1. Lig Gündemi
15:30 Spor Bülteni
16:30 Spor Hafta Sonu
16:30 Lig Raporu
17:00 Spor Akşamı
17:50 Southampton - Aston Villa
18:00 Spor Merkezi
18:40 Stadyum
20:55 Teknik Analiz
21:00 Spor Ana Haber
21:45 Stadyum
22:55 Stadyum