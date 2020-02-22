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22 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

22 Şubat 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

22.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 22.02.2020 06:4522 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:10 Kanıt

03:30 Sen de Yap

03:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

04:30 Yalan Dünya

06:00 Annem

06:00 Geniş Aile

07:00 Kavak Yelleri

07:45 Çocuklar Duymasın

08:45 Sen de Yap

09:45 Çok Gezenti

10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

11:15 Yeniden Konuşalım

12:15 Rehber

13:30 Sen de Yap

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

14:30 Küçük Ağa

16:00 Sağlıkla Gülümse

16:45 Çocuklar Duymasın

17:00 Sultan

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:15 Yalan Dünya

23:30 Kanıt

23:30 Gece Kafası


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Kaynak: InterSinema.com

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