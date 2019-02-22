22 Şubat Cuma Dha Spor Gündemi

(Özel) Ogün Temizkanoğlu
'ndan Fenerbahçe
yorumu...
"Fenerbahçe'nin kötü oluşu ya da kötü futbol oynaması Beşiktaş
'a karşı mağlup olacakları anlamına gelmiyor"
"Her sezon şampiyonluğa oynayan bir takımın bu durumda olması herkesi üzüyor"
" Başakşehir
'in liderliği tesadüf değil"
"Fenerbahçe'nin yaşadığı durum üzücü"
"Trabzonspor
alternatifsiz bir takım "
"Trabzon'da tribünler her zaman dolmalı"
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.30 Göztepe - Trabzonspor
20.30 Çaykur Rizespor
- Evkur
Yeni Malatyaspor
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılarda derbi hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler, derbi maçın hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY
Sarı kırmızılı ekip, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Balıkesirspor
Baltok - Afjet Afyonspor
19.00 İstanbulspor
- Hatayspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.30 Milan
- Empoli
BASKETBOL
EuroLeague
20.15 Darüşşafaka Tekfen
- Fenerbahçe Beko
A Milli Erkek Basketbol Takımı
19.00 Çin
'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Takım, elemelerdeki sondan ikinci maçında Ankara
'da Slovenya
'yı ağırlayacak.
Ogün Temizkanoğlu, Beşiktaş, Futbol, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: DHA