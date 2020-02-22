22 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

İttifak Holding Konyaspor
17: 00 Göztepe - Gaziantep FK
20: 00 Beşiktaş - Trabzonspor
TFF 1. LİG
14: 00 BB Erzurumspor - Bursaspor
14: 00 Cesar Grup Ümraniyespor - Keçiörengücü
16: 30 Akhisarspor - Karagümrük
19: 00 Adana Demirspor -Altınordu
FENERBAHÇE
11: 30 Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray
maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BASKETBOL
-Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi-
13: 00 Çankaya Üniversitesi - Hatay Büyükşehir Belediye Spor
Kulübü
14: 00 Galatasaray - Canik Bld.
16: 00 Kayseri - Orman G. (K)
17: 00 İzmit Bld. - Botaş (K)
VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
17: 30 Spor Toto - Galatasaray HDI Sigorta
BİSİKLET
Uluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya'nın 3'üncü gününde 101.6 km.'lik Aspendos - Termessos etabı koşulacak.
AVRUPADAN FUTBOL
15.00 Celta Vigo - Leganes (Okay Yokuşlu)
15.30 Brentford - Blackburn Rovers (Halil Dervişoğlu)
17.30 Werder Bremen - Borussia Dortmund (Nuri Şahin, Ömer Toprak)
17.30 Freiburg - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
18.00 Crystal Palace - Newcastle United (Cenk Tosun)
20.00 Standard Liege - Royal Antwerp (Sinan Bolat)
20.30 Schalke 04 - Leipzig (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
20.30 Leicester City - Manchester City (Çağlar Söyüncü)
21.45 Feyenoord - Fortuna Sittard (Oğuzhan Özyakup)
22.45 Fiorentina - Milan (Hakan Çalhanoğlu)