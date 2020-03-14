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22 suçtan aranan şüpheli, narenciye bahçesinde yakalandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 22 suçtan aranan Mehmet Kalaycı, (30) jandarma ekiplerince narenciye bahçesinde yakalandı.

14.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:36
22 suçtan aranan şüpheli, narenciye bahçesinde yakalandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 22 suçtan aranan Mehmet Kalaycı, (30) jandarma ekiplerince narenciye bahçesinde yakalandı. 19 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Kalaycı, cezaevine gönderildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'hırsızlık', 'mala zarar verme', 'yaralama', 'tehdit', 'cebir', 'konut dokunmazlığını ihlal', 'tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi toplam 22 suçtan aranan Mehmet Kalaycı'nın mahalledeki bir evde olduğu bilgisine ulaşan jandarma asayiş ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Jandarmanın geldiğini fark eden Kalaycı, kaçmaya başladı. Jandarmanın bir süre kovaladığı şüpheli kaçtığı narenciye bahçesinde yakalandı. Kalaycı'nın 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 bin 740 para cezası bulunduğu da ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kalaycı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mehmet Kalaycı, Jandarma, Nazilli, Güncel

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