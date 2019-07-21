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22 Temmuz Dünya Beyin Günü

Dünya Başağrısı Cemiyeti (IHS) Toplumsal Farkındalık Komisyonu Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Aynur Özge, 22 Temmuz Dünya Beyin Günü, dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

21.07.2019 13:24 22 Temmuz Dünya Beyin Günü
Dünya Başağrısı Cemiyeti (IHS) Toplumsal Farkındalık Komisyonu Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Aynur Özge, 22 Temmuz Dünya Beyin Günü, dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Özge, mesajında, migrenin özgün genetik yatkınlığı olan bireylerde uygun koşullar gerçekleşmesiyle yaşanan özel bir baş ağrısı türü olduğunu belirtti.
Migrenin tüm dünyada en belirgin beyin hastalığı olduğunu aktaran Özge, "Tüm dünyada ağrıya bağlı olarak yarattığı yaşam kalitesi düşüşü nedeniyle engellilik yaratan ancak yaşamı tehdit etmeyen en önemli 6. hastalık olarak kabul edilmektedir." diye konuştu.
Migrenin kronik olarak geliştiğini ve bu durum Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre acil müdahale listesindeki ilk 10 hastalık içerisinde olduğunu bildiren Özge, şöyle devam etti:
"Hastaların dörtte birinde yaşam kalitesinin yüzde 90'ı aşan oranlarda bozulduğu rapor edilmiştir. Hastaların yüzde 65'ten fazlası migren atakları nedeniyle iş yerlerinde sorun yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bu tür hastalar için ABD'de yılda 40 milyon dolar, Avrupa da ise 50 milyon dolar harcanıyor. Engellilik durumuna göre ayarlanmış hastalığa maruz kalınan yıllar hesabıyla migren felçten sonraki en önemli ikinci hastalıktır."
Kaynak: AA
Genetik, Türkiye, Güncel

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