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22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında etkinlikler düzenlendi.

12.10.2019 18:3222. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Tosya Ahi Yaren Mehter Takımı tarafından gösteriler sahnelendi.
Türk Hava Kurumu (THK) tarafından hazırlanan "Gökyüzünden Türkiye Manzaraları" konulu fotoğraf sergisi izlenime sunuldu.

Türk Hava Kurumu tarafından, akrobasi model uçak gösterisi, mosquito yelken kanat gösterisi ve motorlu araç yamaç paraşütü gösterileri yapıldı.
Etkinliğe, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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