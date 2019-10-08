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22 yaşındaki genç kızın ölümü, intihar çıktı

Konya'da evlerinin balkonundan beton zemine çakılarak yaşamını yitiren 22 yaşındaki genç kızın, intihar ettiği anlaşıldı.

08.10.2019 09:31

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan beton zemine çakılarak hayatını kaybeden Adile G.'nin (22), 'şüpheli' bulunan ölümü, intihar çıktı. Genç kadının, 3 yıllık eşi ile anne ve babasının gözleri önünde balkondan atlayarak yaşamına son verdiği belirlendi.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Bir mağazada çalışan Adile G., 2 Ekim günü saat 18.00 sıralarında, Kızılcalar Mahallesi Metehan Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 3'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine çakıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BALKONDAN KENDİSİ ATLAMIŞ

Ölümü şüpheli bulunan Adile G.'nin olay anında evde bulunan anne- babası ile eşi Burak G. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda emniyete götürüldü. Anne-baba ve eşin 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesini alan polis, görgü tanıkları İbrahim A. ve Ayşe D.'nin de anlatımlarına başvurdu.

AİLE ÜYELERİ TUTMAYA ÇALIŞTI AMA...

Alınan ifadeler ve yapılan incelemeler sonunda Burak G.'nin olay günü eşi Adile G.'nin cep telefonunda bazı mesajlar gördüğü, çift arasında tartışma çıktığı, bu sırada genç kadının koşarak balkona çıkıp, atladığı belirlendi. Aile üyelerinin, Adile G.'yi tutmaya çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları da tespit edildi.

Ölümün intihar çıkması üzerine anne- baba ve eş, serbest bırakıldı.

22 yaşındaki genç kızın ölümü, intihar çıktı

Seydişehir, Anne, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(11)
...:22 yaşında ve evli öylemi? Allah bilir kaçında evlendi ve yanlış bir evlilik yaptığını düşündü, tabi o kafalarda boşanma namus cinayeti, kız belki başkasını sevdi ama vermediler vs vs darlandı koşarak ölüme atladı. Belki o öldürmeseydi o gelen mesajla üzerine kocası öldürecekti. Adıda namus cinayeti olacaktı. İyice karar vermeden evlenmeyin, çocuk yapmayın sonra böyle olaylar oluyor işte.
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FAYMAAAA:lafa gelince 18 yaşında özgürüz diye nara atıyor herkes. Artık gençlere laf anlatamıyorsun çoğu kendi bildiğini okuyor maalesef.
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GERÇEKLER:. . . . sen senarist olsana iyi yazıyorsun bilip bilmeden. Kafalar bi dünya.
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DDD:22 yaşında aklı başı yerinde
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MERT:Bunalımın yaşı maşı yok arkadaş. Yetişkinlerde intihar edebilir. Bu gibi insanların yalnız kalmaması lazım. Destek olmak lazım. Dini ve sosyal olarak.
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MUHİTTİN SALTIK:ALLAH RAHMET EYLESİN BAY VE BAYAN ARKADAŞLAR EVLİ ARKADAŞLARINZA ŞAKA MAHYETİNDEDE OLSA ARA BOZUCU VE AİLEYİ ZEDELEYİCİ MESAJ VE GİBİ LERDEN SAKININIZ
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XXX:Bu yaşlar çok tehlikeli. Gençler en ufak bir bunalımda kendilerine kötü bir şey yapmaya meyilli oluyor maalesef. Onlara herşey dünyanın sonu gibi. . . .
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MERT YIKILMAZ:zor durum allah affetsin ??
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ADINIZI YAZIN:Şüpheli, hemen serbest bırakılmalılar. Ne malum atmadıkları.
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TÜRK HALKI:mutlu son
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