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22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüsün sadece yaşlıları etkilemediği bir kez daha ortaya çıktı. 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı Seyfullah Yılmaz, kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Efes kulübü de Seyfullah ile ilgili bir paylaşım yaptı.

05.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:10

Anadolu Efes taraftarı Seyfullah Yılmaz, koronavirüse yenik düştü. 22 yaşındaki Yılmaz için Anadolu Efes kulübü de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda, "Taraftarlarımızdan Seyfullah Yılmaz'ın Covid-19 sebebiyle vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik... Covid-19 sebebiyle tedavi gören herkese acil şifa, başta Seyfullah olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

KRONİK HASTALIĞI VAR İDDİASI

22 yaşındaki taraftarın ölümü sevdiklerini yasa boğarken, Yılmaz'ın kronik astım ve epilepsi hastası olduğu iddia edildi.

22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Etiketler: Anadolu Efes, Koronavirüs, Spor, Güncel

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Anadolu Efes'in genç taraftarı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Haberler ›› Spor ››22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Spor
Yorumlar (1)
ZİYAA:Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine büyük sabırlar versin inşallah. . .
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