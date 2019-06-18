18.06.2019 18:40
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22 yaşındaki anne kansere yenik düştü

22 yaşındaki anne kansere yenik düştü

Denizli'de beyninde tümör oluşan 1 çocuk annesi 22 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de beyninde tümör oluşan 1 çocuk annesi 22 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 1 yıldır beyin tümörü nedeniyle kentteki özel bir hastanede ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde tedavi gören 1 çocuk annesi Tuğba Işık (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 yıl önce nişanlanıp ardından evlenen Işık'ın 2 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi. Işık'ın Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi'nde oturan yakınları yasa boğuldu. Işık, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Anne, Denizli, 3. Sayfa

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