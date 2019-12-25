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22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Doğan Ata (22), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

25.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:27 22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü
BURSA'nın ilçesinde Doğan Ata (22), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Yakup ve Nermin Ata çiftinin 3 çocuğundan en büyük çocukları Doğan'a bir yıl önce rahatsızlanıp gittiği hastanede akciğer kanseri teşhisi konuldu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Doğan Ata, dün aniden fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Ata, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Doğan Ata'nın ölümü, ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. 

Doğan Ata, bugün ikindi vakti Ortaköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.


- Orhangazi

Orhangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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