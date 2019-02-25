25 Şubat 2019, 14:08
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22 Yaşındaki Genç Hemşireden, 40 Gündür Haber Yok

Aydın'da "Denizli'ye iş başvurusuna gidiyorum" diyerek evden çıkan 22 yaşındaki Hemşire Gülşen Ünlü'den 40 gündür haber alınamıyor.

Aydın'ın Didim ilçesinden Denizli'ye iş başvurusu amacıyla giden 22 yaşındaki Hemşire Gülşen Ünlü'den 40 gündür haber alınamıyor. Genç kızına annesi kızı için kayıp başvurusunda bulundu.

ANNESİ ÇARESİZ: GİTTİĞİ YER BİLMİYORUM

Edinilen bilgiye göre, Didim'de yaşayan 22 yaşındaki hemşire Gülşen Ünlü, iş başvurusu yapmak için 40 gün önce Denizli'ye gitti. Annesi Huriye Gündoğdu'nun bilgisi dahilinde Denizli'ye giden genç hemşireden o günden bu yana haber alınamıyor. Anne Huriye Gündoğdu "Biz eşimle ayrıyız; daha önce 3 günlüğüne evden ayrıldı ama babasının yanında olduğunu öğrendim. Son olarak bana da bilgi vererek Denizli'ye iş başvurusuna gideceğini söyledi. O günden evden bir çıktı; bir daha haber alamadık kendisinden; gittiği yeri de bilmiyorum. Polise kayıp başvurusunda bulunduk ve arama çalışmaları devam ediyor."dedi.

KALBİNİN ÜZERİNDE "ANNEM" YAZIYOR

Kızın kalbinin üzerine "annem" yazılı dövme ile kolunda köpeğinin adının yazılı dövme olduğunu ve renkli gözlü olduğunu belirten Anne Huriye Gündoğdu kızının bulunması için sosyal medyadan da çağrı yaptıklarını belirtti. Anne Huriye Gündoğdu kızını görenlerin yada bilenlerin 0 545 861 71 06 veya 155 polis imdadı aramalarını istedi.

3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR (8)
ESRA : Sende yobaz varmı acaba ahmak halil kapalıya yobaz diyen cahil şey
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FATİH: inşallah kötü birşey olmaz memleket meksika ya döndü tek başına bir yere gidemez oldu millet
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HIC: GUZEL KIZMIS GUZELLIK BASA BELA INSALLAH YASIYORDUR YAZIK BUNA KIYILIR MI
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ALLAH IM YARDIM ETSİN : Allah ım yardımcı olsun...ailesine sabır versin inşallah bulunur...rabbim HER türlü yaratıkların şerrinden muhafaza eylesin
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DÜRBÜNLÜ: üç çocuk yapmaya devam:
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