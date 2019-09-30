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22 yaşındaki genç kızı şaka yapmak isterken vurmuş

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Tuğçe Baran'ın evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili genç kızın arkadaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

30.09.2019 14:1522 yaşındaki genç kızı şaka yapmak isterken vurmuş
İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Tuğçe Baran'ın evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili genç kızın arkadaşının gözaltına alındığı öğrenildi. Emre K.'nin polise verdiği ilk ifadede, Baran'ı tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana gelen olayda, Tuğçe Baran'ın (22) evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine eve girildiğinde ise genç kız başından vurulmuş halde bulunmuş ve kaldırılığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

İzmir polisi, olayla ilgili araştırma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurarak çevredeki kameraları inceledi. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi alan polis, kişinin Emre K. olduğunu belirledi. Kimlik tespitinin ardından şahıs, saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K.'nın polise verdiği ilk ifadede tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla Tuğçe Baran'ı vurduğunu öne sürdü. - İZMİR

Tuğçe Baran, İzmir, Buca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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