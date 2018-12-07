22 Yaşındaki Sapık, Hamile Keçiye Tecavüz Etti! Hakim Bile Şoke Oldu

Zambiya'da 22 yaşındaki bir sapık, hamile keçiye tecavüz etmekten 15 yıl hapis cezası aldı.

BENZER SALDIRILARIN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN CEZA ARTTIRILDI

Mahkeme, daha önce beş yıllığına hapse gönderdiği Reuben Mwamba'nın cezasını savcıların itirazı üzerine artırdı. Savcılar, Mwamba kentine bağlı Mutono köyünde gerçekleşen olayın diğer hayvanlara benzer saldırılar yapmak isteyenlerin önüne geçmesi için ceza artırımı talep etti.

HAKİM ŞOKA GİRDİ

Kadın hakim Emeria Sunkutu, önüne gelen davanın kendisini şoka soktuğunu ifade etti.