Kaynak: AA

AK Parti Bursa İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Eşref Kurem, "28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacaktır." dedi.Kurem, 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 28 Şubat 1997 tarihinde "Demokrasiye balans ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürece itildiğini söyledi."Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır." ifadesini kullanan Kurem, şöyle konuştu:"Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler, onarılması güç değişimlere neden olmuştur.28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacaktır. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık."