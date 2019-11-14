22. yüzyıl ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yüzyıl hesaplama

Özellikle tarih derslerinde sıkça ifade edilen yüzyıl kelimesi art arda gelen 100 yıl anlamına geliyor. Henüz 21. Yüzyılın çok başlarında olmamıza rağmen vatandaşlar 22. yüzyıl ne zaman araştırıyor. Yüzyıl nedir ve nasıl hesaplanır?

YÜZYIL NEDİR?

Yüzyıl veya asır olarak da bilinen kelime, anlam olarak arka arkaya gelen yüz yılı anlatmak için kullanılır. Fakat yüzyıl terimi yüz tane yıldan oluşmak zorunda değildir. 1 yılı ile başlar ve 00 yılı ile biter. Gerek miladi, gerekse hicri takvimde 0 diye bir yıl yoktur. 0 başlangıç kabul edilir ve takip eden an 1. yıldır. Örneğin, Miladi Takvim 1 Ocak, 1 tarihi ile başlar ve birinci yüzyılın son günü, 31 Aralık 100 yılıdır. İkinci yüzyılın başlangıcı 1 Ocak 101 tarihidir.

Bazı yüzyıllar 100 yıldan daha kısa, bazıları daha uzun sürer. Hatta farklı milletlerde veya bölgelerde aynı zaman dilimi içinde farklı yüzyılların yaşanması da mümkündür. Modern tarih çözümlemelerinde; Osmanlı Devleti için 19. yüzyıl, Avrupa gibi 1789'da Fransız İhtilali ile birlikte başlamış ve 1914'te I. Dünya Savaşının başlamasıyla bitmiş kabul edilir.

22. YÜZYIL NE ZAMAN?

Tarih olarak 1 Ocak 2101 tarihinde 22. yüzyıl başlamış ve 31 Aralık 2200 tarihinde de 22. yüzyıl sonlanarak yeni bir yüzyıla girilmiş olacak.

YÜZYIL NASIL HESAPLANIR?

Yüzyıl hesaplamalarında Miladi takvimden faydalanılır ve Miladi takvimin başlangıcı olarak sıfır kabul edilir. Her yüzyıl ise 1 yüzyıl olarak ele alınır. Onuncu yüzyıl dediğinde on tane yüzyıl geçmiş olur.

Basamak sayısı bir ya da iki ise o tarih 1. yüzyıla denktir.

Basamak sayısı üç ise yüzler basamağına 1 ilave edilir ve o tarihin hangi yüzyıla ait olduğu tespit edilir. Örneğin: 1998 yılı hangi yüzyıla karşılık gelir dediğinde yapılması gereken, sondaki 2 rakamın silinmesidir. İki rakam silindiğinde ise sadece 19 kalır ve on dokuzun bir fazlası alındığında ise içinde bulunulan yüzyıl hesaplanmış olur. Yani 1998 yılında olan biri 20 yüzyılda demektir. Bunun mantığı ise; 19 tane 100 yıl geçmiş demektir.