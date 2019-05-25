22. zafer müze önünde

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray
'ın, statta bulunan müzenin önüne '22' sayısının maketi konuldu.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
sezonunun şampiyonu Galatasaray, kupasını Türk Telekom Stadyumu
'nda düzenlenen törenle almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın bu sene kariyerindeki 22. zaferi ise ölümsüzleştirildi. Türk Telekom
Stadı'nın içinde bulunan müze önünde üzerinde 22 yazılı özel taşlarla süslenmiş dev maket kondu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu maketin önünde bol bol fotoğraf çektirerek, 22. zaferlerini ölümsüzleştirdiler. - İSTANBUL
Türk Telekom Stadyumu
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Kaynak: İHA