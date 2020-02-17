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220 kişilik jandarma personeli ile cezaevinde tatbikat - SİİRT

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tatbikat yapıldı.

17.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:12
'te İl Komutanlığı ekiplerince tatbikat yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın gibi olaylara zamanında ve etkin müdahale edebilmek amacıyla tatbikat yapıldı.
Tatbikata, 140'ı 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, 80'i Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı olmak üzere 220 personel katıldı.
İki jandarma asayiş köpeğinin de yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği firar girişiminde bulunan hükümlü, kulede görevli keskin nişancının fark edip alarm vermesi sonucu cezaevinden kaçamadan yakalandı.
220 kişilik jandarma personeli ile cezaevinde tatbikat - SİİRT

Jandarma, Siirt, Güncel

Kaynak: AA


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